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盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.06%，報197.42美元

鉅亨網新聞中心

Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間14日21:36股價上漲9.51美元，報197.42美元，漲幅5.06%，成交量819,286（股），盤中最高價197.81美元、最低價189.46美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.75%
  • 近 1 月：-72.48%
  • 近 3 月：-53.28%
  • 近 6 月：-59.85%
  • 今年以來：-59.91%

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美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

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