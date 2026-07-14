盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.06%，報197.42美元
鉅亨網新聞中心
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間14日21:36股價上漲9.51美元，報197.42美元，漲幅5.06%，成交量819,286（股），盤中最高價197.81美元、最低價189.46美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.75%
- 近 1 月：-72.48%
- 近 3 月：-53.28%
- 近 6 月：-59.85%
- 今年以來：-59.91%
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