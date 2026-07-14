盤中速報 - 費城半導體大漲3.83%，報12820.83點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日09:30，費城半導體上漲473.05點（或3.83%），暫報12820.83點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.28%
- 近 1 月：-7.66%
- 近 3 月：+36.6%
- 近 6 月：+59.37%
- 今年以來：+74.33%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲7.13%；超微半導體(AMD-US)上漲6.5%；泰瑞達(TER-US)上漲6.28%；英特格(ENTG-US)上漲6.04%；美光科技(MU-US)上漲5.73%。
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