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盤中速報 - 費城半導體大漲3.83%，報12820.83點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日09:30，費城半導體上漲473.05點（或3.83%），暫報12820.83點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.28%
  • 近 1 月：-7.66%
  • 近 3 月：+36.6%
  • 近 6 月：+59.37%
  • 今年以來：+74.33%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲7.13%；超微半導體(AMD-US)上漲6.5%；泰瑞達(TER-US)上漲6.28%；英特格(ENTG-US)上漲6.04%；美光科技(MU-US)上漲5.73%。


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費城半導體12609.152.12%
Onto Innovation Inc.320.52+5.36%
超微半導體551.7+3.24%
泰瑞達353.285+3.57%
英特格140+2.74%
美光科技963.63+2.84%

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