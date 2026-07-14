盤後速報 - 聯亞(3081)次交易(15)日除權息4元，參考價1747.27元
鉅亨網新聞中心
聯亞(3081-TW)次交易(15)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3元，股票股利1元，合計股利4元。
首日參考價為1747.27元，相較今日收盤價1925.00元，權息值合計為177.73元，股息殖利率0.16%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|1925.00
|3.0
|0.16%
|1.0
|2025/07/14
|345.0
|0.5
|0.14%
|0.0
|2024/07/22
|148.0
|0.5
|0.34%
|0.0
|2023/07/25
|107.0
|3.5002
|3.27%
|0.0
|2022/07/25
|129.5
|3.5
|2.7%
|0.0
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