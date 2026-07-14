鉅亨速報

盤後速報 - 聯亞(3081)次交易(15)日除權息4元，參考價1747.27元

鉅亨網新聞中心

聯亞(3081-TW)次交易(15)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3元，股票股利1元，合計股利4元。

首日參考價為1747.27元，相較今日收盤價1925.00元，權息值合計為177.73元，股息殖利率0.16%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 1925.00 3.0 0.16% 1.0
2025/07/14 345.0 0.5 0.14% 0.0
2024/07/22 148.0 0.5 0.34% 0.0
2023/07/25 107.0 3.5002 3.27% 0.0
2022/07/25 129.5 3.5 2.7% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
聯亞1925-3.27%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中弱短強
聯亞

84%

勝率

#連續長上影

中弱短強
聯亞

84%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
聯亞

84%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty