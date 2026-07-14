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盤後速報 - 騰雲(6870)下週(7月21日)除權息5.19元，預估參考價247.4元

鉅亨網新聞中心

騰雲(6870-TW)下週(7月21日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.21元，股票股利1.98元，合計股利5.19元。

以今日(7月14日)收盤價299.50元計算，預估參考價為247.4元，權息值合計為52.1元，股息殖利率1.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

騰雲(6870-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為智慧商務建置及佈署。雲端數據平台及維運服務。其他。近5日股價下跌0.84%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 299.50 3.2116 1.07% 1.9763
2025/09/04 158.0 0.0 0.0% 0.2
2025/07/02 158.0 4.3 2.72% 0.0
2024/08/27 223.0 0.0 0.0% 0.5
2024/06/24 193.5 3.3 1.71% 0.0

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