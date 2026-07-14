盤後速報 - 騰雲(6870)下週(7月21日)除權息5.19元，預估參考價247.4元
鉅亨網新聞中心
騰雲(6870-TW)下週(7月21日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.21元，股票股利1.98元，合計股利5.19元。
以今日(7月14日)收盤價299.50元計算，預估參考價為247.4元，權息值合計為52.1元，股息殖利率1.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
騰雲(6870-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為智慧商務建置及佈署。雲端數據平台及維運服務。其他。近5日股價下跌0.84%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|299.50
|3.2116
|1.07%
|1.9763
|2025/09/04
|158.0
|0.0
|0.0%
|0.2
|2025/07/02
|158.0
|4.3
|2.72%
|0.0
|2024/08/27
|223.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/06/24
|193.5
|3.3
|1.71%
|0.0
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