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盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.18%，總成交額7.16億

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台股今日電子通路業類股表現疲軟，14日09:49相關指數下跌2.18%，總成交額7.16億元，大盤占比0.8%。

該產業上漲家數6、下跌家數9、平盤家數0。領跌個股倍微(6270-TW)14日09:49股價下跌1.25元，報34.35元，跌幅3.51%。

電子通路類指數近5日下跌4.43%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.43% -4.52%
近一月 +3.43% +0.04%
近三月 +29.58% +19.21%
近六月 +41.21% +47.15%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數43933.87-3.19%
倍微33.35-6.32%

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