盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.18%，總成交額7.16億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現疲軟，14日09:49相關指數下跌2.18%，總成交額7.16億元，大盤占比0.8%。
該產業上漲家數6、下跌家數9、平盤家數0。領跌個股倍微(6270-TW)14日09:49股價下跌1.25元，報34.35元，跌幅3.51%。
電子通路類指數近5日下跌4.43%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-4.43%
|-4.52%
|近一月
|+3.43%
|+0.04%
|近三月
|+29.58%
|+19.21%
|近六月
|+41.21%
|+47.15%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 光洋科(1785)大跌8.14%，報118.5元
- 盤中速報 - 群創(3481)大跌8.69%，報55.7元
- 盤中速報 - 菱生(2369)大跌7.53%，報38.05元
- 盤中速報 - 群創(3481)大跌7.38%，報56.5元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇