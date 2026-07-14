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盤中速報 - 創泓科技(7714)大漲7.86%，報199元

鉅亨網新聞中心

創泓科技(7714-TW)14日09:06股價上漲14.5元，報199.0元，漲幅7.86%，成交437張。

創泓科技(7714-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為網路資訊安全軟硬體銷售。數據安全、雲端防禦及資安管理監控服務。人力及技術教育訓練及AI語音辨識銷售。

近5日股價上漲22.19%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+28 張
  • 外資買賣超：+27 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：+288 張
  • 融券增減：-1 張

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