盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅3.51%，總成交額3.08億
鉅亨網新聞中心
台股今日油電燃氣業類股表現強勁，14日09:04相關指數上漲3.51%，總成交額3.08億元，大盤占比0.52%。
該產業上漲家數5、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)14日09:03股價上漲2.7元，報65.8元，漲幅4.28%。
油電燃氣近5日上漲3.56%，集中市場加權指數下跌2.53%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.56%
|-2.53%
|近一月
|+15.18%
|+2.74%
|近三月
|+15.57%
|+27.99%
|近六月
|+32.5%
|+47.78%
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