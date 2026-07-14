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盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅3.51%，總成交額3.08億

鉅亨網新聞中心

台股今日油電燃氣業類股表現強勁，14日09:04相關指數上漲3.51%，總成交額3.08億元，大盤占比0.52%。

該產業上漲家數5、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)14日09:03股價上漲2.7元，報65.8元，漲幅4.28%。

油電燃氣近5日上漲3.56%，集中市場加權指數下跌2.53%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 +3.56% -2.53%
近一月 +15.18% +2.74%
近三月 +15.57% +27.99%
近六月 +32.5% +47.78%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數44757.6-1.37%
台塑化65.8+4.28%

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