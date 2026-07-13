盤中速報 - DODO大跌9.03%，報0.02美元
鉅亨網新聞中心
DODO(DODO)在過去 24 小時內跌幅超過9.03%，最新價格0.02美元，總成交量達0.12億美元，總市值0.16億美元，目前市值排名第 167 名。
近 1 日最高價：0.03美元，近 1 日最低價：0.02美元，流通供給量：725,703,404。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+33.90%
- 近 1 月：+50.70%
- 近 3 月：+45.76%
- 近 6 月：+16.46%
- 今年以來：+17.06%
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