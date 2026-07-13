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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2026年EPS預估：中位數由25.01元上修至25.22元，其中最高估值26.85元，最低估值23.23元，預估目標價為445元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|26.85(26.85)
|29.4
|33.31
|最低值
|23.23(23.23)
|24.4
|26.43
|平均值
|25.08(25.02)
|27.19
|30.52
|中位數
|25.22(25.01)
|27.25
|31.15
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41,386,000
|46,405,380
|52,072,840
|最低值
|38,819,000
|41,344,880
|43,224,010
|平均值
|40,453,180
|44,201,520
|48,075,100
|中位數
|40,498,000
|43,894,000
|48,507,270
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,514,937
|6,640,852
|5,176,467
|6,790,348
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|37,989,751
|36,828,499
|30,790,462
|39,736,173
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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