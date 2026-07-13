鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估上修至6.54元，預估目標價為105.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.04元上修至6.54元，其中最高估值7.11元，最低估值5.17元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.11(6.7)
|10.23
|11.78
|10.92
|最低值
|5.17(5.17)
|7.3
|8.35
|10.48
|平均值
|6.44(6)
|8.7
|10.02
|10.7
|中位數
|6.54(6.04)
|8.5
|10
|10.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|669.43億
|709.19億
|744.98億
|785.36億
|最低值
|646.05億
|655.97億
|702.65億
|755.00億
|平均值
|661.69億
|690.15億
|728.28億
|770.18億
|中位數
|662.34億
|693.49億
|730.67億
|770.18億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.44
|2.06
|7.17
|5.33
|7.66
|營業收入
|298.99億
|505.82億
|580.48億
|616.43億
|633.64億
詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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