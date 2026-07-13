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鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估上修至6.54元，預估目標價為105.00元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.04元上修至6.54元，其中最高估值7.11元，最低估值5.17元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.11(6.7)10.2311.7810.92
最低值5.17(5.17)7.38.3510.48
平均值6.44(6)8.710.0210.7
中位數6.54(6.04)8.51010.7

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值669.43億709.19億744.98億785.36億
最低值646.05億655.97億702.65億755.00億
平均值661.69億690.15億728.28億770.18億
中位數662.34億693.49億730.67億770.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.442.067.175.337.66
營業收入298.99億505.82億580.48億616.43億633.64億

詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSDAL

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