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鉅亨速報 - Factset 最新調查：PTC治療(PTCT-US)EPS預估下修至0.72元，預估目標價為92.50元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對PTC治療(PTCT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.99元下修至0.72元，其中最高估值2.98元，最低估值-1.44元，預估目標價為92.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.98(2.98)10.2915.695.6
最低值-1.44(-1.44)-0.04-0.412.07
平均值0.57(0.74)2.554.374.35
中位數0.72(0.99)1.893.594.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.95億15.97億19.72億19.88億
最低值10.80億11.49億13.02億14.48億
平均值11.75億13.38億15.74億17.50億
中位數11.59億13.34億15.39億18.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-7.43-7.79-8.37-4.737.78
營業收入5.39億6.99億9.38億8.07億17.31億

詳細資訊請看美股內頁：
PTC治療(PTCT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPTCT

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