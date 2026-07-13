鉅亨速報 - Factset 最新調查：PTC治療(PTCT-US)EPS預估下修至0.72元，預估目標價為92.50元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對PTC治療(PTCT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.99元下修至0.72元，其中最高估值2.98元，最低估值-1.44元，預估目標價為92.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.98(2.98)
|10.29
|15.69
|5.6
|最低值
|-1.44(-1.44)
|-0.04
|-0.41
|2.07
|平均值
|0.57(0.74)
|2.55
|4.37
|4.35
|中位數
|0.72(0.99)
|1.89
|3.59
|4.93
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.95億
|15.97億
|19.72億
|19.88億
|最低值
|10.80億
|11.49億
|13.02億
|14.48億
|平均值
|11.75億
|13.38億
|15.74億
|17.50億
|中位數
|11.59億
|13.34億
|15.39億
|18.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.43
|-7.79
|-8.37
|-4.73
|7.78
|營業收入
|5.39億
|6.99億
|9.38億
|8.07億
|17.31億
詳細資訊請看美股內頁：
PTC治療(PTCT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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