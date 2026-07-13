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盤後速報 - 單井(3490)次交易(14)日除息0.5元，參考價30.9元

鉅亨網新聞中心

單井(3490-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為30.9元，相較今日收盤價31.40元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.59%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 31.40 0.5 1.59% 0.0
2025/07/03 21.15 1.0 4.73% 0.0
2024/07/15 43.3 1.2 2.77% 0.0
2023/07/13 26.1 1.3 4.98% 0.0
2022/07/15 23.15 1.2 5.18% 0.0


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