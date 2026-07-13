盤後速報 - 單井(3490)次交易(14)日除息0.5元，參考價30.9元
鉅亨網新聞中心
單井(3490-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為30.9元，相較今日收盤價31.40元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.59%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|31.40
|0.5
|1.59%
|0.0
|2025/07/03
|21.15
|1.0
|4.73%
|0.0
|2024/07/15
|43.3
|1.2
|2.77%
|0.0
|2023/07/13
|26.1
|1.3
|4.98%
|0.0
|2022/07/15
|23.15
|1.2
|5.18%
|0.0
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