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盤後速報 - 國建(2501)次交易(14)日除息1.2元，參考價22.3元

鉅亨網新聞中心

國建(2501-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為22.3元，相較今日收盤價23.50元，息值合計為1.2元，股息殖利率5.11%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 23.50 1.2 5.11% 0.0
2025/07/10 19.35 1.0 5.17% 0.0
2024/07/16 31.4 1.0 3.18% 0.0
2023/07/13 16.2 0.5 3.09% 0.0
2022/07/14 16.75 0.6 3.58% 0.0


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