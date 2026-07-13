盤後速報 - 國建(2501)次交易(14)日除息1.2元，參考價22.3元
鉅亨網新聞中心
國建(2501-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為22.3元，相較今日收盤價23.50元，息值合計為1.2元，股息殖利率5.11%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|23.50
|1.2
|5.11%
|0.0
|2025/07/10
|19.35
|1.0
|5.17%
|0.0
|2024/07/16
|31.4
|1.0
|3.18%
|0.0
|2023/07/13
|16.2
|0.5
|3.09%
|0.0
|2022/07/14
|16.75
|0.6
|3.58%
|0.0
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