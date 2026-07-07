鉅亨速報

盤後速報 - 國建(2501)下週(7月14日)除息1.2元，預估參考價23.0元

鉅亨網新聞中心

國建(2501-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月7日)收盤價24.20元計算，預估參考價為23.0元，息值合計為1.2元，股息殖利率4.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

國建(2501-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。近5日股價上漲2.27%，集中市場加權指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 24.20 1.2 4.96% 0.0
2025/07/10 19.35 1.0 5.17% 0.0
2024/07/16 31.4 1.0 3.18% 0.0
2023/07/13 16.2 0.5 3.09% 0.0
2022/07/14 16.75 0.6 3.58% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45479.11-2.31%
國建24.2-2.22%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty