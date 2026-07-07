盤後速報 - 國建(2501)下週(7月14日)除息1.2元，預估參考價23.0元
鉅亨網新聞中心
國建(2501-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月7日)收盤價24.20元計算，預估參考價為23.0元，息值合計為1.2元，股息殖利率4.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
國建(2501-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。近5日股價上漲2.27%，集中市場加權指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|24.20
|1.2
|4.96%
|0.0
|2025/07/10
|19.35
|1.0
|5.17%
|0.0
|2024/07/16
|31.4
|1.0
|3.18%
|0.0
|2023/07/13
|16.2
|0.5
|3.09%
|0.0
|2022/07/14
|16.75
|0.6
|3.58%
|0.0
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