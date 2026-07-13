盤後速報 - 盛餘(2029)次交易(14)日除息0.6元，參考價20.35元
鉅亨網新聞中心
盛餘(2029-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
首日參考價為20.35元，相較今日收盤價20.95元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.86%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|20.95
|0.6
|2.86%
|0.0
|2025/07/15
|24.15
|1.25
|5.18%
|0.0
|2024/07/16
|27.9
|1.25
|4.48%
|0.0
|2023/07/13
|25.3
|1.03
|4.07%
|0.0
|2022/07/14
|25.3
|2.55
|10.08%
|0.0
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