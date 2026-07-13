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盤後速報 - 盛餘(2029)次交易(14)日除息0.6元，參考價20.35元

鉅亨網新聞中心

盛餘(2029-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為20.35元，相較今日收盤價20.95元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.86%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 20.95 0.6 2.86% 0.0
2025/07/15 24.15 1.25 5.18% 0.0
2024/07/16 27.9 1.25 4.48% 0.0
2023/07/13 25.3 1.03 4.07% 0.0
2022/07/14 25.3 2.55 10.08% 0.0


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