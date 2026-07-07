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盤後速報 - 盛餘(2029)下週(7月14日)除息0.6元，預估參考價20.25元

鉅亨網新聞中心

盛餘(2029-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(7月7日)收盤價20.85元計算，預估參考價為20.25元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

盛餘(2029-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為冷軋、鍍鋅及烤漆鋼捲之製造、加工及銷售。近5日股價上漲1.46%，集中市場加權指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 20.85 0.6 2.88% 0.0
2025/07/15 24.15 1.25 5.18% 0.0
2024/07/16 27.9 1.25 4.48% 0.0
2023/07/13 25.3 1.03 4.07% 0.0
2022/07/14 25.3 2.55 10.08% 0.0

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