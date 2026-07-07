盤後速報 - 盛餘(2029)下週(7月14日)除息0.6元，預估參考價20.25元
鉅亨網新聞中心
盛餘(2029-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(7月7日)收盤價20.85元計算，預估參考價為20.25元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
盛餘(2029-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為冷軋、鍍鋅及烤漆鋼捲之製造、加工及銷售。近5日股價上漲1.46%，集中市場加權指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|20.85
|0.6
|2.88%
|0.0
|2025/07/15
|24.15
|1.25
|5.18%
|0.0
|2024/07/16
|27.9
|1.25
|4.48%
|0.0
|2023/07/13
|25.3
|1.03
|4.07%
|0.0
|2022/07/14
|25.3
|2.55
|10.08%
|0.0
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