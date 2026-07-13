盤後速報 - 金穎生技(1796)次交易(14)日除息0.7元，參考價32.3元
鉅亨網新聞中心
金穎生技(1796-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
首日參考價為32.3元，相較今日收盤價33.00元，息值合計為0.7元，股息殖利率2.12%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|33.00
|0.7
|2.12%
|0.0
|2024/07/10
|64.0
|2.0
|3.13%
|0.0
|2023/06/29
|107.0
|1.5
|1.4%
|0.0
|2022/06/23
|41.2
|1.0
|2.43%
|0.0
|2021/07/22
|33.85
|0.0831
|0.25%
|0.0
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