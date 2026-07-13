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盤後速報 - 金穎生技(1796)次交易(14)日除息0.7元，參考價32.3元

鉅亨網新聞中心

金穎生技(1796-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為32.3元，相較今日收盤價33.00元，息值合計為0.7元，股息殖利率2.12%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 33.00 0.7 2.12% 0.0
2024/07/10 64.0 2.0 3.13% 0.0
2023/06/29 107.0 1.5 1.4% 0.0
2022/06/23 41.2 1.0 2.43% 0.0
2021/07/22 33.85 0.0831 0.25% 0.0


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