營收速報 - 亞翔(6139)6月營收84.85億元年增率高達49.7％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為459.57億元，累計年增率69.88%。
最新價為883元，近5日股價下跌-7.7%，相關其他電子下跌-5.7%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2848 張
- 外資買賣超：-4587 張
- 投信買賣超：+2033 張
- 自營商買賣超：-294 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|84.85億
|50%
|-1%
|26/5
|85.88億
|103%
|1%
|26/4
|85.36億
|71%
|2%
|26/3
|83.42億
|47%
|53%
|26/2
|54.44億
|81%
|-17%
|26/1
|65.63億
|88%
|-31%
亞翔(6139-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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