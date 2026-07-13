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營收速報 - 亞翔(6139)6月營收84.85億元年增率高達49.7％

鉅亨網新聞中心

亞翔(6139-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣84.85億元，年增率49.7%，月增率-1.19%。

今年1-6月累計營收為459.57億元，累計年增率69.88%。

最新價為883元，近5日股價下跌-7.7%，相關其他電子下跌-5.7%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2848 張
  • 外資買賣超：-4587 張
  • 投信買賣超：+2033 張
  • 自營商買賣超：-294 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 84.85億 50% -1%
26/5 85.88億 103% 1%
26/4 85.36億 71% 2%
26/3 83.42億 47% 53%
26/2 54.44億 81% -17%
26/1 65.63億 88% -31%

亞翔(6139-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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