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營收速報 - 新興(2605)6月營收4.86億元年增率高達51.62％

鉅亨網新聞中心

新興(2605-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.86億元，年增率51.62%，月增率10.09%。

今年1-6月累計營收為26.97億元，累計年增率32.98%。

最新價為30.6元，近5日股價下跌-1.14%，相關航 運 業下跌-1.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3254 張
  • 外資買賣超：+2712 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+544 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.86億 52% 10%
26/5 4.42億 16% 10%
26/4 4.03億 -5% -24%
26/3 5.30億 35% 21%
26/2 4.37億 87% 10%
26/1 3.98億 24% -19%

新興(2605-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。拖船駁船業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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