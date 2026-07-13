營收速報 - 新興(2605)6月營收4.86億元年增率高達51.62％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為26.97億元，累計年增率32.98%。
最新價為30.6元，近5日股價下跌-1.14%，相關航 運 業下跌-1.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3254 張
- 外資買賣超：+2712 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+544 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4.86億
|52%
|10%
|26/5
|4.42億
|16%
|10%
|26/4
|4.03億
|-5%
|-24%
|26/3
|5.30億
|35%
|21%
|26/2
|4.37億
|87%
|10%
|26/1
|3.98億
|24%
|-19%
新興(2605-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。拖船駁船業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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