盤中速報 - 深證成指下跌-399.04點至14647.6248點，跌幅2.65%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日01:00，深證成指下跌399.04點（或2.65%），暫報14647.62點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.53%
- 近 1 月：+0.56%
- 近 3 月：+5.15%
- 近 6 月：+4.73%
- 今年以來：+11.25%
焦點個股
國產航母概念領跌-7.51%。其中 海蘭信(300065-CN) 下跌 10.56% ; 金信諾(300252-CN) 下跌 10.32% ; 海格通信(002465-CN) 下跌 10.02% 。
航空發動機概念領跌-6.78%。其中 廣聯航空(300900-CN) 下跌 17.17% ; 安泰科技(000969-CN) 下跌 10.01% ; 海特高新(002023-CN) 下跌 9.94% 。
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