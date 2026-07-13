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盤中速報 - 深證成指下跌-399.04點至14647.6248點，跌幅2.65%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間13日01:00，深證成指下跌399.04點（或2.65%），暫報14647.62點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.53%
  • 近 1 月：+0.56%
  • 近 3 月：+5.15%
  • 近 6 月：+4.73%
  • 今年以來：+11.25%

焦點個股


國產航母概念領跌-7.51%。其中 海蘭信(300065-CN) 下跌 10.56% ; 金信諾(300252-CN) 下跌 10.32% ; 海格通信(002465-CN) 下跌 10.02% 。

航空發動機概念領跌-6.78%。其中 廣聯航空(300900-CN) 下跌 17.17% ; 安泰科技(000969-CN) 下跌 10.01% ; 海特高新(002023-CN) 下跌 9.94% 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指國產航母航空發動機

相關行情

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海蘭信28.51-0.97%
金信諾12.86-9.75%
海格通信12.24-9.87%
廣聯航空36.89-10.5%
安泰科技17.98-10.0%
海特高新10.42-9.94%

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