盤中速報 - 揚博(2493)大跌7.48%，報253.5元
鉅亨網新聞中心
揚博(2493-TW)13日12:09股價下跌20.5元，報253.5元，跌幅7.48%，成交2,833張。
揚博(2493-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水。液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備。半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品。
近5日股價下跌12.74%，集中市場加權指數下跌3.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,258 張
- 外資買賣超：-2,473 張
- 投信買賣超：+23 張
- 自營商買賣超：+192 張
- 融資增減：+370 張
- 融券增減：+418 張
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