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盤中速報 - 揚博(2493)大跌7.48%，報253.5元

鉅亨網新聞中心

揚博(2493-TW)13日12:09股價下跌20.5元，報253.5元，跌幅7.48%，成交2,833張。

揚博(2493-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水。液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備。半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品。

近5日股價下跌12.74%，集中市場加權指數下跌3.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2,258 張
  • 外資買賣超：-2,473 張
  • 投信買賣超：+23 張
  • 自營商買賣超：+192 張
  • 融資增減：+370 張
  • 融券增減：+418 張

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