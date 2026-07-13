鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-13 11:06

據韓國《東亞日報》報導，忠清北道陰城郡忠北半導體高中體育館內 10 日（上周五）人頭攢動，450 餘名家長與學生不懼傾盆大雨，從首爾、釜山、蔚山等地趕赴招生說明會。

受人工智慧熱潮帶動，韓國半導體行業迎來景氣周期，這所常年就業率超過 95% 的職業高中，一躍成為韓國升學熱門話題，還被美國《紐約時報》稱作「韓國最火高中」。

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《韓聯社》指出，忠北半導體高中是韓國首所貼合半導體產業需求、專項培育技術人才的職業高中。該校 2010 年被劃定為半導體裝備領域產業定制型高中，現有在校生約 300 人，擁有宿舍及六處半導體實訓場地。

實習樓內設潔淨室，有晶圓製造、封裝等全環節實訓設備，彷彿一座微型半導體工廠。學生需穿戴防塵服，學習實操精密設備。

超高且穩定的就業數據，是該校熱度飆升的核心原因。據《東亞日報》報導，2010 年至今，該校就業率始終穩定在 95% 以上，每屆學生雖然不超過 100 人，但有約 20 名畢業生能夠進入三星電子、SK 海力士。

校方說，合作就業企業超過 150 家。三星電子等企業會提前選拔優秀學生，還會發放專項獎學金，承諾畢業後擇優錄用。

學生進入這所學校不等於拿到大企業入場券。學生想要獲得三星電子、SK 海力士的選拔名額，仍需從高一年級起保持優異成績，同時滿足學校「青年產業技師」認證要求，包括語言成績、職業資格證、志願服務、閱讀等指標。

一名高三學生坦言，隨著半導體行業熱度攀升，校內競爭日趨激烈。

韓國國內對半導體企業高額績效獎金的報導，持續推高該校報考熱度。僅過去一年，學校入學咨詢量就增加三倍以上，校方今年已加開三場招生說明會。

其辦學模式備受行業認可，忠南、大邱、慶州等地同類院校咨詢熱度大幅攀升，每周都有各地院校前來取經。