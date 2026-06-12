鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-12 19:26

台玻 (1802-TW) 今 (12) 日於內湖舉行股東會，會中通過去 (2025) 年營業報告及財報。董事長林伯豐表示，受惠於 AI 與高效能運算需求強勁，公司將持續擴充原有的低介電玻纖布 (Low DK) 生產線，今 (2026) 年預期再投入 20 億元擴充產線，確保 Low DK 及 Low CTE 玻纖布供應能力。

台玻董事長林伯豐(右1)。(鉅亨網資料照)

台玻去年因虧損 5.9 億元，EPS 淨損 0.2 元，雖較前年虧損收斂，但仍決議不配股息，股東會上通過，將再投資 20 億元，進行第 3 期的高階電子級玻纖布產能建置，目標訂於明 (2027) 年完工。

‌



林伯豐指出，因客戶對玻纖布需求量大，包括國際大廠日東紡產能已達極限，最快也要 2027 年下半年才有新產能釋出，所以台玻今年才持續擴充產線，以滿足、確保 Low DK 及 Low CTE 的產品供應能力。

林伯豐表示，高階電子玻纖布擴產計畫共分 3 期，第 1 期今年已投產，2 期將在今年底投產，第 3 期產線將在明年完工。

林伯豐說，隨 AI 的快速發展與算力需求的激增，全球正邁入高效能運算的新紀元，為因應海量數據的高速傳輸與極低延遲要求，市場對高階基板的需求正大幅攀升，台玻除了持續擴充原有的低介電常數玻纖維生產線，也加速開發具備更低介電常數及損耗的高階產品，全力滿足客戶發展生成式 AI、大型資料中心、自駕車及物聯網等應用爆發性需求。

另為滿足 IC 載板薄型化，對 Low CTE 需求，台玻也開發低熱膨脹係數玻纖布，目前已通過產品認證。

台玻也於下午重訊公告，經董事、股東會決議，將在台玻桃園廠、鹿港廠窯爐增建及冷修案上，投資新台幣 22.42 億元，比原先更添加 2 億多元支出，以因應市場對高階玻纖布需求，擬增建及冷修窯爐，擴充產能，提升市占率，將以自有資金及銀行借款支應。