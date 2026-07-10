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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Joby Aviation Inc(JOBY-US)EPS預估上修至-0.78元，預估目標價為12.25元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Joby Aviation Inc(JOBY-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.81元上修至-0.78元，其中最高估值-0.75元，最低估值-0.9元，預估目標價為12.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.75(-0.75)-0.75-0.51-0.44
最低值-0.9(-0.9)-0.88-0.84-0.64
平均值-0.81(-0.82)-0.8-0.69-0.51
中位數-0.78(-0.81)-0.79-0.74-0.46

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.35億3.18億6.70億12.43億
最低值1.07億1.53億2.46億6.89億
平均值1.15億2.31億4.20億8.73億
中位數1.13億2.28億4.05億7.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.61-0.44-0.79-0.87-1.13
營業收入0.000.00103萬14萬5,343萬

詳細資訊請看美股內頁：
Joby Aviation Inc(JOBY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJOBY

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