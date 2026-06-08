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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Joby Aviation Inc(JOBY-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.83元上修至-0.81元，其中最高估值-0.75元，最低估值-0.9元，預估目標價為11.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.75(-0.75)
|-0.75
|-0.51
|-0.44
|最低值
|-0.9(-0.94)
|-0.88
|-0.84
|-0.64
|平均值
|-0.82(-0.84)
|-0.81
|-0.69
|-0.51
|中位數
|-0.81(-0.83)
|-0.81
|-0.72
|-0.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.35億
|3.18億
|6.70億
|12.43億
|最低值
|1.07億
|1.53億
|2.46億
|6.89億
|平均值
|1.15億
|2.40億
|4.28億
|8.73億
|中位數
|1.13億
|2.51億
|4.28億
|7.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.61
|-0.44
|-0.79
|-0.87
|-1.13
|營業收入
|0.00
|0.00
|103萬
|14萬
|5,343萬
詳細資訊請看美股內頁：
Joby Aviation Inc(JOBY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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