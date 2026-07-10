盤中速報 - RVN大漲10.13%，報0.00413美元
鉅亨網新聞中心
RVN(RVN)在過去 24 小時內漲幅超過10.13%，最新價格0.00413美元，總成交量達0.04億美元，總市值0.67億美元，目前市值排名第 98 名。
近 1 日最高價：0.00445美元，近 1 日最低價：0.00372美元，流通供給量：16,118,595,272。
Ravencoin(簡稱RVN幣)是一個數字對等網路，旨在實現特定於用例的區塊鏈，旨在有效處理一項特定功能：將資產從一方轉移到另一方。基於比特幣程式碼的分支，Ravencoin於2018年1月3日推出，是一個真正的開源專案(沒有ICO或masternodes)。Ravencoin(簡稱RVN幣)著重於建立一個有用的技術，擁有一個強大且不斷發展的社羣。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.32%
- 近 1 月：-8.11%
- 近 3 月：-35.18%
- 近 6 月：-50.85%
- 今年以來：-50.46%
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