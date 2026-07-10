鉅亨網新聞中心 2026-07-10 15:50

OpenAI 周四 (9 日) 正式宣布全量開放 GPT-5.6 系列模型，並同步推出針對辦公場景設計的通用型 AI 代理產品 ChatGPT Work。此次更新意味著 OpenAI 從單純的聊天機器人，轉型為具備跨應用操作能力的「超級應用」平台。

GPT-5.6 模型家族：效率與成本的飛躍

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新一代 GPT-5.6 家族包含三款模型：旗艦版 Sol、均衡版 Terra，以及高性價比的 Luna。執行長阿特曼 (Sam Altman) 強調，旗艦模型 Sol 在 AI 代理編碼任務上的 Token 效率提升了 54%。在基準測試中，Sol 的表現與競爭對手 Claude Fable 5 相當，但其單任務平均成本僅約為後者的四分之一。這種效率提升源於模型可在記憶體中自編自運行輕量程序，實現更精確的工具協調。

ChatGPT Work：全自動的「AI 數位員工」

ChatGPT Work 是此次發布的核心，定位為能夠持續工作數小時、處理複雜任務的數位員工。它徹底擺脫了傳統對話框的限制，能直接連結 Slack、Microsoft Teams、Google Drive 及企業資料庫。

透過全新的「定時任務 (Scheduled Tasks)」功能，ChatGPT Work 可自動掃描辦公通訊工具中的消息，並將關鍵資訊抓取至 PPT 或文件中，甚至能自主安排會議行程與協調資源。

超級應用的整合：Codex 的消失與 Computer Use 能力

OpenAI 正式將原本獨立的 Codex 應用合併至全新的 ChatGPT 桌面端，這也是該公司自 2026 年 3 月以來最大規模的產品重組。新版桌面端具備「電腦使用能力 (Computer Use)」，能代表用戶在電腦後台執行本地物理操作，如跨文件夾拖拽文件、在本地軟體中歸類筆記等。

此外，用戶可以透過鍵入「@」來喚醒特定應用插件，讓 ChatGPT 直接調用外部工具的上下文。

Sites 功能：將想法瞬間轉化為 URL

隨之推出的還有 Sites 功能公測版，用戶只需一句指令，即可將工作成果或數據分析轉化為可交互的 Web 應用程式或網站，並生成專屬 URL 供團隊分享。這對於需要實時更新的數據儀表板、專案追蹤器或產品原型開發來說，提供了極大的便利。

政府監管與市場動態

值得注意的是，GPT-5.6 的發布曾因美國政府的安全審查而短暫延遲。阿特曼表示，公司與商務部及國家網絡安全總監保持密切協作，在解決相關安全疑慮後才獲准全面解禁。