外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.79%，報0.5747元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日21:30，紐元/美元上漲0.0045點漲幅達0.79%，暫報0.5747點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.86%
- 近 1 週：+0.58%
- 近 3 月：-2.06%
- 近 6 月：-0.83%
- 今年以來：-0.97%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日上漲0.04%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日上漲0.04%
- 美元/泰銖相關性-0.76，本日上漲0.06%
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