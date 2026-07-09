鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.79%，報0.5747元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日21:30，紐元/美元上漲0.0045點漲幅達0.79%，暫報0.5747點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.86%
  • 近 1 週：+0.58%
  • 近 3 月：-2.06%
  • 近 6 月：-0.83%
  • 今年以來：-0.97%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.81，本日上漲0.16%
  • 歐元/美元相關性0.76，本日上漲0.15%
  • 英鎊/美元相關性0.72，本日上漲0.06%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日上漲0.04%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日上漲0.04%
  • 美元/泰銖相關性-0.76，本日上漲0.06%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
紐元/美元0.5746+0.77%
澳元/美元0.6940+0.20%
歐元/美元1.1436+0.17%
英鎊/美元1.3395+0.05%
泰銖/美元0.0299+0.00%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty