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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估上修至10.37元，預估目標價為250.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國包裝(PKG-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.19元上修至10.37元，其中最高估值10.99元，最低估值10元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.99(10.99)14.0515.42
最低值10(10)11.912.6
平均值10.38(10.34)12.7613.54
中位數10.37(10.19)12.713.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值100.93億107.90億111.41億
最低值98.07億102.79億106.03億
平均值99.99億105.62億108.60億
中位數100.69億105.66億108.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.8311.038.488.938.58
營業收入77.30億84.78億78.02億83.83億89.89億

詳細資訊請看美股內頁：
美國包裝(PKG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPKG

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