鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估上修至10.37元，預估目標價為250.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國包裝(PKG-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.19元上修至10.37元，其中最高估值10.99元，最低估值10元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.99(10.99)
|14.05
|15.42
|最低值
|10(10)
|11.9
|12.6
|平均值
|10.38(10.34)
|12.76
|13.54
|中位數
|10.37(10.19)
|12.7
|13.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|100.93億
|107.90億
|111.41億
|最低值
|98.07億
|102.79億
|106.03億
|平均值
|99.99億
|105.62億
|108.60億
|中位數
|100.69億
|105.66億
|108.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.83
|11.03
|8.48
|8.93
|8.58
|營業收入
|77.30億
|84.78億
|78.02億
|83.83億
|89.89億
詳細資訊請看美股內頁：
美國包裝(PKG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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