search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估下修至10.32元，預估目標價為225.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國包裝(PKG-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.7元下修至10.32元，其中最高估值10.99元，最低估值9.45元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.99(10.99)1313.96
最低值9.45(9.45)11.0511.75
平均值10.38(10.44)11.8512.53
中位數10.32(10.7)11.812.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值109.77億114.60億108.02億
最低值95.64億101.69億103.66億
平均值100.78億105.36億106.46億
中位數100.90億104.03億106.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.8311.038.488.938.58
營業收入77.30億84.78億78.02億83.83億89.89億

詳細資訊請看美股內頁：
美國包裝(PKG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPKG

相關行情

台股首頁我要存股
美國包裝210.48+1.99%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty