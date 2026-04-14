鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估下修至10.32元，預估目標價為225.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國包裝(PKG-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.7元下修至10.32元，其中最高估值10.99元，最低估值9.45元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.99(10.99)
|13
|13.96
|最低值
|9.45(9.45)
|11.05
|11.75
|平均值
|10.38(10.44)
|11.85
|12.53
|中位數
|10.32(10.7)
|11.8
|12.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|109.77億
|114.60億
|108.02億
|最低值
|95.64億
|101.69億
|103.66億
|平均值
|100.78億
|105.36億
|106.46億
|中位數
|100.90億
|104.03億
|106.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.83
|11.03
|8.48
|8.93
|8.58
|營業收入
|77.30億
|84.78億
|78.02億
|83.83億
|89.89億
詳細資訊請看美股內頁：
美國包裝(PKG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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