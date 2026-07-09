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盤後速報 - 安集(6477)次交易(10)日除息0.35元，參考價39.5元

鉅亨網新聞中心

安集(6477-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

首日參考價為39.5元，相較今日收盤價39.85元，息值合計為0.35元，股息殖利率0.88%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/10 39.85 0.35 0.88% 0.0
2025/06/27 29.55 0.3 1.02% 0.0
2024/06/27 39.3 0.8 2.04% 0.0
2023/07/21 47.75 0.79905 1.67% 0.199762
2022/06/23 44.5 0.5103 1.15% 0.0


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