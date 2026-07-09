盤後速報 - 安集(6477)次交易(10)日除息0.35元，參考價39.5元
鉅亨網新聞中心
安集(6477-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
首日參考價為39.5元，相較今日收盤價39.85元，息值合計為0.35元，股息殖利率0.88%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/10
|39.85
|0.35
|0.88%
|0.0
|2025/06/27
|29.55
|0.3
|1.02%
|0.0
|2024/06/27
|39.3
|0.8
|2.04%
|0.0
|2023/07/21
|47.75
|0.79905
|1.67%
|0.199762
|2022/06/23
|44.5
|0.5103
|1.15%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 安集(6477)急拉4.27%報37.8元，成交1,626張
- 盤中速報 - 安集(6477)大漲7.39%，報37.8元
- 盤中速報 - 安集(6477)股價殺至跌停，跌停價35.15元，成交2,562張
- 盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額478.60億
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇