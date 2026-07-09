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盤後速報 - 飛寶企業(4413)下週(7月16日)除息0.3元，預估參考價14.6元

鉅亨網新聞中心

飛寶企業(4413-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(7月9日)收盤價14.90元計算，預估參考價為14.6元，息值合計為0.3元，股息殖利率2.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

飛寶企業(4413-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣國際貿易業。長纖紡織業。近5日股價上漲1.75%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 14.90 0.3 2.01% 0.0
2025/07/03 19.55 0.2 1.02% 0.0
2024/06/20 18.5 0.4 2.16% 0.0
2023/06/19 15.9 0.5 3.14% 0.0

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