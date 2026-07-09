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盈正(3628-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.25元。
以今日(7月9日)收盤價74.40元計算，預估參考價為71.15元，息值合計為3.25元，股息殖利率4.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
盈正(3628-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為不斷電系統設備(UPS)研發.製造.銷售及代理。改善電力品質系統設備.太陽能電力系統設備研發.製造及銷售。維護及技術服務業務。近5日股價上漲0.27%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|74.40
|3.25
|4.37%
|0.0
|2025/07/10
|43.55
|2.0
|4.59%
|0.0
|2024/08/15
|44.2
|2.0
|4.52%
|0.0
|2023/08/28
|44.9
|2.0
|4.45%
|0.0
|2022/08/18
|41.7
|1.25
|3.0%
|0.0
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