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盤後速報 - 安可(3615)下週(7月16日)除息0.7元，預估參考價48.45元

鉅亨網新聞中心

安可(3615-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

以今日(7月9日)收盤價49.15元計算，預估參考價為48.45元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

安可(3615-TW)所屬產業為光電業，主要業務為導電玻璃生產與銷售。近5日股價下跌8.24%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 49.15 0.7 1.42% 0.0
2025/07/24 22.0 0.3 1.36% 0.0
2024/07/18 30.5 0.7 2.3% 0.0
2022/07/14 18.15 0.3683 2.03% 0.0
2019/07/11 14.4 0.3 2.08% 0.0

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集中市場加權指數45354.61-0.83%
安可49.15+2.61%

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