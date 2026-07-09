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營收速報 - 精技(2414)6月營收50.92億元年增率高達87.26％

鉅亨網新聞中心

精技(2414-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣50.92億元，年增率87.26%，月增率24.19%。

今年1-6月累計營收為203.33億元，累計年增率46.2%。

最新價為61.6元，近5日股價上漲3.38%，相關電子通路下跌-2.29%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+358 張
  • 外資買賣超：+266 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+92 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 50.92億 87% 24%
26/5 41.01億 73% 38%
26/4 29.67億 19% -10%
26/3 32.95億 47% 74%
26/2 18.92億 -12% -37%
26/1 29.87億 54% 34%

精技(2414-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電腦及電腦週邊產品之通路經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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