營收速報 - 精技(2414)6月營收50.92億元年增率高達87.26％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為203.33億元，累計年增率46.2%。
最新價為61.6元，近5日股價上漲3.38%，相關電子通路下跌-2.29%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+358 張
- 外資買賣超：+266 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+92 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|50.92億
|87%
|24%
|26/5
|41.01億
|73%
|38%
|26/4
|29.67億
|19%
|-10%
|26/3
|32.95億
|47%
|74%
|26/2
|18.92億
|-12%
|-37%
|26/1
|29.87億
|54%
|34%
精技(2414-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電腦及電腦週邊產品之通路經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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