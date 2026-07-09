盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額102.86億
鉅亨網新聞中心
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，09日09:34相關指數下跌2.08%，總成交額102.86億元，大盤占比3.95%。
該產業上漲家數1、下跌家數18、平盤家數0。領跌個股中石化(1314-TW)09日09:34股價下跌0.6元，報9.1元，跌幅6.19%。
塑膠工業近5日上漲3.15%，集中市場加權指數下跌2.73%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.15%
|-2.73%
|近一月
|+56.77%
|+5.13%
|近三月
|+67.71%
|+31.57%
|近六月
|+108.02%
|+50.64%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 樂威科-KY(4154)急拉3.06%報11.4元，成交3張
- 盤中速報 - 豪勉(6218)股價拉至漲停，漲停價37.65元，成交721張
- 盤中速報 - 晶豪科(3006)股價拉至漲停，漲停價237.0元，成交15,385張
- 盤中速報 - 和大(1536)股價拉至漲停，漲停價55.0元，成交10,071張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇