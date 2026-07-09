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盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額102.86億

鉅亨網新聞中心

台股今日塑膠工業類股表現疲軟，09日09:34相關指數下跌2.08%，總成交額102.86億元，大盤占比3.95%。

該產業上漲家數1、下跌家數18、平盤家數0。領跌個股中石化(1314-TW)09日09:34股價下跌0.6元，報9.1元，跌幅6.19%。

塑膠工業近5日上漲3.15%，集中市場加權指數下跌2.73%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 +3.15% -2.73%
近一月 +56.77% +5.13%
近三月 +67.71% +31.57%
近六月 +108.02% +50.64%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數45856.4+0.27%
中石化9.06-6.60%

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