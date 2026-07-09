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盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額125.54億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現疲軟，09日13:33相關指數下跌2.28%，總成交額125.54億元，大盤占比5.47%。

該產業上漲家數11、下跌家數31、平盤家數3。領跌個股上詮(3363-TW)09日13:30股價下跌32元，報608.0元，跌幅5%。

通信網路類指數近5日上漲3.47%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.47% -2.28%
近一月 -15.96% +2.14%
近三月 -8.74% +23.5%
近六月 +67.24% +50.46%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數45354.61-0.83%
上詮608-5.00%

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