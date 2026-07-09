盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額125.54億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現疲軟，09日13:33相關指數下跌2.28%，總成交額125.54億元，大盤占比5.47%。
該產業上漲家數11、下跌家數31、平盤家數3。領跌個股上詮(3363-TW)09日13:30股價下跌32元，報608.0元，跌幅5%。
通信網路類指數近5日上漲3.47%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.47%
|-2.28%
|近一月
|-15.96%
|+2.14%
|近三月
|-8.74%
|+23.5%
|近六月
|+67.24%
|+50.46%
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