盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額125.54億

〈美股盤後〉川普稱伊朗協議「已結束」標普收低 輝達、博通領軍費半漲超2%

美銀大砍黃金目標價14%！直指Fed更趨鷹派 利空出盡後仍可重回5000美元

美軍再空襲伊朗 美股期貨走低 川普稱「不確定還想談協議」

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