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投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心

1. 投信累計賣超 5 日的股票
華邦電 (2344-TW)、聯電 (2303-TW)、富邦金 (2881-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、仁寶 (2324-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
主動統一全球創新 (00988A-TW)、聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、仁寶 (2324-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
主動統一全球創新 (00988A-TW)、華邦電 (2344-TW)、聯電 (2303-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、長榮航 (2618-TW)


5. 投信當日 (08) 賣超的股票
華邦電 (2344-TW)、長榮航 (2618-TW)、國巨 (2327-TW)、富世達 (6805-TW)、主動群益美國增長 (00997A-TW)
 


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華邦電168.5-3.16%
聯電163+6.89%
富邦金126+2.44%
﻿宏碁32.3+0.94%
仁寶35.5+0.57%
長榮航39.85-1.36%
國巨891-1.55%
富世達1395-6.38%
主動統一全球創新19.15-2.40%
主動群益美國增長12.07-3.67%

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