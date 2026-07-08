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鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估下修至8.68元，預估目標價為291.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.84元下修至8.68元，其中最高估值11.11元，最低估值5.95元，預估目標價為291.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.11(11.11)12.9411.5711.12
最低值5.95(5.95)7.837.435.17
平均值8.72(8.85)9.889.979.03
中位數8.68(8.84)9.9510.289.91

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值32.66億40.01億32.95億31.01億
最低值19.09億27.24億26.80億25.65億
平均值26.44億30.59億29.73億28.60億
中位數26.01億30.38億29.73億29.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.843.66-2.432.875.77
營業收入13.00億13.17億12.19億11.14億18.21億

詳細資訊請看美股內頁：
蘭克-內華達(FNV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFNV

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