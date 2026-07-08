外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.78%，報17.6376元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日23:30，美元/墨西哥披索上漲0.136點漲幅達0.78%，暫報17.6376點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.21%
- 近 1 週：+0.15%
- 近 3 月：-1.07%
- 近 6 月：-2.58%
- 今年以來：-2.67%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.79，本日上漲1.04%
- 美元/瑞典克朗相關性0.71，本日上漲0.57%
- 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.19%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
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