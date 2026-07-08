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外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.78%，報17.6376元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日23:30，美元/墨西哥披索上漲0.136點漲幅達0.78%，暫報17.6376點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.21%
  • 近 1 週：+0.15%
  • 近 3 月：-1.07%
  • 近 6 月：-2.58%
  • 今年以來：-2.67%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.79，本日上漲1.04%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.71，本日上漲0.57%
  • 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.19%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.79，本日上漲0.17%
  • 歐元/美元相關性-0.76，本日上漲0.05%
  • 英鎊/美元相關性-0.67，本日上漲0.05%

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美元/墨西哥披索17.627+0.71%
南非蘭特/美元0.0607-0.98%
澳元/美元0.6910-0.17%
歐元/美元1.1393-0.11%
英鎊/美元1.3359+0.04%

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