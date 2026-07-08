外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.03%，報16.4748元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日00:00，美元/南非蘭特上漲0.168點漲幅達1.03%，暫報16.4748點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.50%
- 近 1 週：-0.44%
- 近 3 月：-2.91%
- 近 6 月：-0.86%
- 今年以來：-1.57%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.83，本日上漲0.22%
- 美元/泰銖相關性0.80，本日上漲0.51%
- 美元/墨西哥披索相關性0.79，本日上漲0.71%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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