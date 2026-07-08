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外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.03%，報16.4748元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日00:00，美元/南非蘭特上漲0.168點漲幅達1.03%，暫報16.4748點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.50%
  • 近 1 週：-0.44%
  • 近 3 月：-2.91%
  • 近 6 月：-0.86%
  • 今年以來：-1.57%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.83，本日上漲0.22%
  • 美元/泰銖相關性0.80，本日上漲0.51%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.79，本日上漲0.71%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.81，本日上漲0.17%
  • 歐元/美元相關性-0.73，本日上漲0.09%
  • 紐元/美元相關性-0.72，本日上漲0.14%

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美元/南非蘭特16.379+0.44%
泰銖/美元0.0299+0.00%
澳元/美元0.6936+0.20%
歐元/美元1.1426+0.18%
紐元/美元0.5706+0.55%

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