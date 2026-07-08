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盤中速報 - 費城半導體大漲1.09%，報12434.24點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日09:35，費城半導體上漲133.72點（或1.09%），暫報12434.24點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-13.66%
  • 近 1 月：+0.65%
  • 近 3 月：+53.68%
  • 近 6 月：+62.39%
  • 今年以來：+73.66%

焦點個股


費城半導體成分股以應用材料(AMAT-US)領漲。應用材料(AMAT-US)上漲2.61%；博通(AVGO-US)上漲2.52%；連貫(COHR-US)上漲2.1%；科林研發(LRCX-US)上漲1.69%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.51%。

部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌1.37%；英特爾(INTC-US)下跌1.05%；科沃(QRVO-US)下跌0.81%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌0.46%。


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費城半導體12430.231.06%
應用材料568.545+2.53%
博通381.55+2.90%
連貫322.2225+2.58%
科林研發332.53+1.96%
安謀控股公司306.62+2.06%
思佳訊半導體58.03-2.89%
英特爾108.2-1.98%
科沃83.67-1.72%
Onto Innovation Inc.281.35+0.51%

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