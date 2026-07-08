盤中速報 - 費城半導體大漲1.09%，報12434.24點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日09:35，費城半導體上漲133.72點（或1.09%），暫報12434.24點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.66%
- 近 1 月：+0.65%
- 近 3 月：+53.68%
- 近 6 月：+62.39%
- 今年以來：+73.66%
焦點個股
費城半導體成分股以應用材料(AMAT-US)領漲。應用材料(AMAT-US)上漲2.61%；博通(AVGO-US)上漲2.52%；連貫(COHR-US)上漲2.1%；科林研發(LRCX-US)上漲1.69%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.51%。
部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌1.37%；英特爾(INTC-US)下跌1.05%；科沃(QRVO-US)下跌0.81%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌0.46%。
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