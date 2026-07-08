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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADRYMM-US的目標價調降至12.5元，幅度約3.53%

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)提出目標價估值：中位數由12.96元下修至12.5元，調降幅度3.53%。其中最高估值16.85元，最低估值10.09元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Full Truck Alliance Co Ltd - ADR評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Full Truck Alliance Co Ltd - ADR今(8日)收盤價為8.35元。近5日股價上漲3.53%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股YMM市場預估目標價

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Full Truck Alliance Co Ltd - ADR8.35-2.75%

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