鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-08 20:05

商業總會今 (8) 日舉行第十二屆第 3 次會員代表大會，商總除了與「日本台灣商會聯合總會」簽署 MOU，理事長許舒博也預告，商總不僅只與日本商總簽 MOU，未來希望擴大與全球各過商業總會都能建立關係，簽署 MOU，希望「讓世界的台灣人幫助台灣人！」，將全球台商串聯在一起，帶領服務業行銷全球市場。

商總今日會員大會除了邀請工商界會員，也邀請行政院長卓榮泰、經濟部次長江文若及商總名譽理事長王金平皆到現場觀禮。

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許舒博表示，商總將在九月前與全球各大洲台商總會完成簽署合作備忘錄 (MOU)，並計畫於今 (2026) 年年底向行政院爭取資源，舉辦台灣服務業國際展會，透過全球台商的產業鏈資源，也帶領國內優質產品走進國際市場。

許舒博強調，商總的布局已不僅限於單一國家，而是要將全球台商商會體系進行串聯，他目標在於將全世界的商會總會整合，建立一個能相互支援的世界網絡，隨今日與日本商會完成簽約，後續包括 7 月 17 日與亞洲總商會，今年將陸續與大洋洲、北美洲、歐洲及世界總商會等，皆預計在今年 9 月前全數完成簽署，希望是透過該網絡能對接台商與台商之間。

許舒博表示，今 (2026) 年台灣受到外界大環境影響，包括美國關稅反覆調整，國際保護主義升溫，加上中東局勢緊張，導致全球能源及供應鏈充滿不確定性，企業經營壓力與日俱增。

另一方面，許舒博也提及，因 AI 快速發展帶動半導體及高科技產業成長，卻也使台灣經濟呈現 K 型發展趨勢，傳產、中小企業面臨數位轉型及營運成本增加等多重挑戰，希望在推動科技產業發展之際，也應兼顧服務業及中小型微企業的需求，協助各產業提升競爭力，讓台灣經濟朝向均衡、永續發展。

許舒博強調，為落實產業界全球布局，商總將向行政院爭取支援，於今年年底辦理一場大規模的台灣服務業國際展會，這場展會將邀請全球採購商 (Buyer) 買主與各地台商總會代表返台，透過聯盟的產業鏈對接，將台灣優質的服務業輸出國際，讓與會者能直接坐下來洽談商機。

許舒博說，未來商總成員都可透過這樣聯合總會，建立跨國商業平台，發揮台灣人幫助台灣人的產業連結。