鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過20.97億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,893.77美元，24小時漲跌幅-2.15%；以太幣(ETH)現報價格1,733.64美元，24小時漲跌幅-2.31%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達20.97億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.57億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.66億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：Sleepless AI(AI)24小時跌幅19.9%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅79.1%；DODO(DODO)近一週漲幅18.6%；DYDX(DYDX)近一週漲幅10.8%。
近一週跌幅：TLM(TLM)近一週跌幅72%；ether.fi(ETHFI)近一週跌幅29.4%；Lido DAO(LDO)近一週跌幅27.3%。
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