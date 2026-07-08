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盤後速報 - 精星(8183)次交易(9)日除息0.8元，參考價33.0元

鉅亨網新聞中心

精星(8183-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

首日參考價為33.0元，相較今日收盤價33.80元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.37%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 33.80 0.8 2.37% 0.0
2025/07/14 26.7 1.3 4.87% 0.0
2024/07/11 43.45 1.8 4.14% 0.0
2023/07/27 52.9 1.9 3.59% 0.0
2022/08/09 58.5 1.2552 2.15% 0.0


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