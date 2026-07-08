盤後速報 - 精星(8183)次交易(9)日除息0.8元，參考價33.0元
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精星(8183-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
首日參考價為33.0元，相較今日收盤價33.80元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.37%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|33.80
|0.8
|2.37%
|0.0
|2025/07/14
|26.7
|1.3
|4.87%
|0.0
|2024/07/11
|43.45
|1.8
|4.14%
|0.0
|2023/07/27
|52.9
|1.9
|3.59%
|0.0
|2022/08/09
|58.5
|1.2552
|2.15%
|0.0
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