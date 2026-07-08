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盤後速報 - 意德士科技(7556)次交易(9)日除權息4.53元，參考價264.9元

鉅亨網新聞中心

意德士科技(7556-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4.04元，股票股利0.49元，合計股利4.53元。

首日參考價為264.9元，相較今日收盤價282.00元，權息值合計為17.1元，股息殖利率1.43%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 282.00 4.0424 1.43% 0.493
2025/07/03 174.0 3.2 1.84% 0.5
2024/07/08 144.0 2.5 1.74% 0.5
2023/07/10 118.5 3.0 2.53% 0.5
2022/07/15 115.0 2.4 2.09% 0.4


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