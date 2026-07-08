盤後速報 - 意德士科技(7556)次交易(9)日除權息4.53元，參考價264.9元
鉅亨網新聞中心
意德士科技(7556-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4.04元，股票股利0.49元，合計股利4.53元。
首日參考價為264.9元，相較今日收盤價282.00元，權息值合計為17.1元，股息殖利率1.43%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|282.00
|4.0424
|1.43%
|0.493
|2025/07/03
|174.0
|3.2
|1.84%
|0.5
|2024/07/08
|144.0
|2.5
|1.74%
|0.5
|2023/07/10
|118.5
|3.0
|2.53%
|0.5
|2022/07/15
|115.0
|2.4
|2.09%
|0.4
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 意德士科技(7556)下週(7月9日)除權息4.53元，預估參考價270.62元
- 盤中速報 - 意德士科技(7556)大漲9.82%，報302元
- 盤中速報 - 意德士科技(7556)股價拉至漲停，漲停價302.5元，成交203張
- 盤中速報 - 意德士科技(7556)急拉3.32%報294.5元，成交182張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇