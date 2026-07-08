盤後速報 - AES-KY(6781)次交易(9)日除息19.1元，參考價1145.9元
鉅亨網新聞中心
AES-KY(6781-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利19.1元。
首日參考價為1145.9元，相較今日收盤價1165.00元，息值合計為19.1元，股息殖利率1.64%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|1165.00
|19.1
|1.64%
|0.0
|2025/07/10
|1040.0
|12.5
|1.2%
|0.0
|2024/07/04
|620.0
|11.6
|1.87%
|0.0
|2023/07/12
|791.0
|19.0
|2.4%
|0.0
|2022/07/13
|1035.0
|15.0
|1.45%
|0.0
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