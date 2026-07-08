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盤後速報 - AES-KY(6781)次交易(9)日除息19.1元，參考價1145.9元

鉅亨網新聞中心

AES-KY(6781-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利19.1元。

首日參考價為1145.9元，相較今日收盤價1165.00元，息值合計為19.1元，股息殖利率1.64%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 1165.00 19.1 1.64% 0.0
2025/07/10 1040.0 12.5 1.2% 0.0
2024/07/04 620.0 11.6 1.87% 0.0
2023/07/12 791.0 19.0 2.4% 0.0
2022/07/13 1035.0 15.0 1.45% 0.0


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