盤後速報 - 台表科(6278)次交易(9)日除息5.57元，參考價194.44元
鉅亨網新聞中心
台表科(6278-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.57元。
首日參考價為194.44元，相較今日收盤價200.00元，息值合計為5.57元，股息殖利率2.78%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|200.00
|5.56496
|2.78%
|0.0
|2025/07/10
|115.0
|5.5
|4.78%
|0.0
|2024/07/11
|131.0
|5.0
|3.82%
|0.0
|2023/07/13
|99.5
|7.0
|7.04%
|0.0
|2022/07/14
|81.7
|6.0
|7.34%
|0.0
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