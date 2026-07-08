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盤後速報 - 台表科(6278)次交易(9)日除息5.57元，參考價194.44元

鉅亨網新聞中心

台表科(6278-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.57元。

首日參考價為194.44元，相較今日收盤價200.00元，息值合計為5.57元，股息殖利率2.78%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 200.00 5.56496 2.78% 0.0
2025/07/10 115.0 5.5 4.78% 0.0
2024/07/11 131.0 5.0 3.82% 0.0
2023/07/13 99.5 7.0 7.04% 0.0
2022/07/14 81.7 6.0 7.34% 0.0


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