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盤後速報 - 精成科(6191)次交易(9)日除息2.6元，參考價102.9元

鉅亨網新聞中心

精成科(6191-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。

首日參考價為102.9元，相較今日收盤價105.50元，息值合計為2.6元，股息殖利率2.46%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 105.50 2.6 2.46% 0.0
2025/07/18 91.9 3.0101 3.28% 0.0
2024/07/09 72.1 3.3 4.58% 0.0
2023/07/19 50.8 2.62084 5.16% 0.0
2022/08/09 28.9 1.7511 6.06% 0.0


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