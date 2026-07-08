盤後速報 - 精成科(6191)次交易(9)日除息2.6元，參考價102.9元
鉅亨網新聞中心
精成科(6191-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。
首日參考價為102.9元，相較今日收盤價105.50元，息值合計為2.6元，股息殖利率2.46%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|105.50
|2.6
|2.46%
|0.0
|2025/07/18
|91.9
|3.0101
|3.28%
|0.0
|2024/07/09
|72.1
|3.3
|4.58%
|0.0
|2023/07/19
|50.8
|2.62084
|5.16%
|0.0
|2022/08/09
|28.9
|1.7511
|6.06%
|0.0
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